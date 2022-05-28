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Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

Mardin’in Derik Necati Kantik (38), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü.

2 Saat Önce
2022-05-28 20:55:17
Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Necat Kantik, sabah saatlerinde gittiği arazisinde elektrik arızası yaşanınca sulama yapamadı. Kantik, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Necati Kantik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kantik'in cansız bedeni otopsi için Derik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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