Arınç: Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölecekti

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yaşanan ekonomik sıkıntıya değinerek, “Yağların balların fiyatına erişemediğimiz bugünümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti' dedi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından dün Manisa'da ilk kez Spil Şifalı Otlar Festivali düzenlendi.

Festivale TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.

“EVLİYA ÇELEBİ BU GÜNLERİ GÖRESYDİ KAHRINDAN ÖLÜRDÜ”

Festivalde konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, şifalı otların tanıtıldığı festivalin şifa şehri olan Manisa için genç kalınmış bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Kurulan kürsünün arkasında ellerinde dövizlerle bekleyen çocukları yerine oturttuktan sonra konuşmasına başlayan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ise şunları söyledi:

“Ben 23 Nisan'dan bilirim. Bizi götürürlerdi sabahtan, 6 saat beklerdik birileri geçsin de bizde geçelim diye. Dr. Muzaffer Yurttaş arkadaşımız çok güzel anlattı. Anlatacak hiçbir şey bırakmadı. Dağlarından yağlar, ovalarından ballar dedi galiba. İnşallah o günleri tekrar yaşamak nasip olur. Yağların, balların fiyatlarına erişemediğimiz bu günümüzde demek ki Evliya Çelebi bu günleri görseydi adam kahrından ölecekti. İnşallah güzel günler yakındır, güzel günlere tekrar kavuşacağız. Manisa'mızın tarihi, geçmişi çok güçlüdür, büyüktür. Ne mutlu Manisalıyım diyebilene, ne mutlu hayatını Manisa'da sürdürebilen bütün dostlarımıza, kardeşlerimize. Müstesna bir yerdeyiz bunun kıymetini bileceğiz.” .