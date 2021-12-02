Arınç, Erdoğan ile ne konuştu?
AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
2021-12-02 00:19:34
Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleştiğini yazdı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Meclis eski Başkanı Bülent Arınç az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme Sn. Erdoğan'ın daveti sonucu gerçekleşti."
BBC Türkçe röportajı
Eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunun gündemine yansımıştı.
BBC Türkçe'ye röportaj veren Bülent Arınç, "AK Parti'de olacağım, Cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." ifadeleriyle, AK Parti içerisinden gelen sert eleştirilerden rahatsızlığını dile getirdiği iddia edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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