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Arıkan: Merhum Erbakan aşı konusunda 15 yıl önce uyarmıştı

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Arıkan, merhum Erbakan'ın kendilerini 15 yıl önce aşı konusunda uyardığını belirterek, 'Erbakan hoca, insanların kısırlaştırılmak istendiğini ve geleceğin savaşlarının ilaç sektöründen olacağını anlatmıştı' dedi.

5 Saat Önce
2021-10-14 13:43:35
Arıkan: Merhum Erbakan aşı konusunda 15 yıl önce uyarmıştı

Aşı karşıtlarının oluşturduğu Büyük Uyanış Hareketi'nin, İstanbul ve Ankara'nın ardından 17 Ekim Pazar günü İzmir'de yapacağını duyurduğu mitinge İzmir Tabip Odası ve sağlık sendikaları tepki gösterirken, Yeniden Refah Partisi'nden ise destek geldi.

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, aşı konusundaki dayatmalara karşı olduklarını söyleyerek, merhum Necmettin Erbakan'ın aşı konusunda kendilerini 15 yıl önce uyardığını iddia etti.

"ANA ALANLARI ELE GEÇİRMİŞLER"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Arıkan, geçmişte Milli Gençlik Vakfı'nda 30 küsur yıl boyunca Necmettin Erbakan'ın sohbetlerine katıldığını belirterek şöyle konuştu:
"Erbakan hocamızdan siyonizmin ne olduğunu ve dünyada yapılan oyunları dinledik. Bunları dinledikten sonra saf olamıyoruz. Her yerde Erbakan hocanın konuşmaları var. Erbakan hoca, 'Kendini Yahudi diye tanıtan bu siyonistler bütün dünyadaki ilçelere kaymakam yapılmak isteseler nüfusları yetmiyor' derdi. Bunun için ana alanları ele geçirmişler. Hollywood dediğimiz eğlence sektörü ve şimdi internet de buna dahil oldu. Bakın en büyük sosyal medya kurumlarının sahiplerine hepsi aynı insanlar. Maalesef tıp da aynı şekilde. Büyük ilaç ve gıda firmaları hepsi belli bir inanç gurubuna sahip insanlar. Erbakan hocanın kerameti burada ortaya çıkıyor. Araba devrildikten sonra herkes 'Viraja keşke yavaş girseydi' yorumunu yapar. Mesele o viraja girmeden uyarmak. Hoca bizi çok önceden uyardı zaten. Kürt, Irak ve Suriye meselelerinde de uyardı. Geleceğin savaşlarının ilaç sektöründen olacağını işte bu aşıyla insanların kısırlaştırılmak istendiğini anlattı."

Kaynak: Anka, Cumhuriyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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