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TIMETURK / GÜNDEM / Arıcı gencin şüpheli ölümü

Arıcı gencin şüpheli ölümü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, ormandaki arıcı barakasında ağzı, burnu ve kulaklarından kan gelmiş halde baygın bulunup hastaneye kaldırılan Yiğithan Artık (23), hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-12-18 20:38:20
Arıcı gencin şüpheli ölümü

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Yiğithan Artık'dan bir süredir haber alamayan yakınları, merak edip, dün akşam saatlerinde, kovanlarının bulunduğu ormana gitti. Artık, buradaki arıcı barakasında yerde baygın halde bulundu. Artık'ın yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Şüpheli ölüm soruşturması

Ağzı, burnu ve kulaklarından kan geldiği belirlenen Artık, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Artık, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcı, arıcının ölümünü şüpheli bulup, soruşturma başlattı. Artık'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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