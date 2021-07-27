'Arhavi'deki selde oluşan hasarlar için ödemeler başladı'

İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan selde oluşan hasarlar için ödemelerin başladığını belirterek, 'Mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60-70'ini bugün hesaplarına yatırmışlardır, yarın da hesaplarına yatar.' dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilçe merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteorolojinin dün itibarıyla, bugün ve yarın için yağış uyarısında bulunduğunu anımsattı.

Yağışın hem Rize Fındıklı hem de Artvin Arhavi ve Hopa'da beklenenden daha az oranda gerçekleştiğini belirten Soylu, Arhavi'de metrekareye 87, Fındıklı'da 69, Hopa'da ise 57 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Soylu, afet olarak nitelendirilemeyeceğini ancak yine de ilçede ufak bir derenin taştığını dile getirdi.

Şehirlerin içindeki kapalı derelerin özellikle bu tip yoğun yağışlarda ciddi risk oluşturduğuna işaret eden Soylu, Arhavi'dekinin de küçük bir dere olmasına rağmen risk oluşturduğunu ve duvarın yıkılmasıyla önemli bir alanı su bastığını anlattı.

Yarım metrenin biraz üzerinde oluşan su baskınına ekiplerin hemen müdahalede bulunduğunu dile getiren Soylu, Rize Güneysu'da olduğu gibi burada da kapalı derenin üzerinin, bundan sonra aynı şeylerin yaşanmaması için açılmasına karar verildiğini vurguladı.

Soylu, aynı alanı geçmişte de 4-5 kez aynı şekilde su bastığını, bu durumun artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Şehir içlerindeki derelerin üstünün, yol ya da daha farklı şekillerde kullanılmak için kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu, burada kapatılan alandan da pazar yeri olarak istifade edildiğini belirtti.

Soylu, bu alanda Güneysu'daki gibi sağlıklı, aynı zamanda güvenilir ve şehrin peyzajına imkan sağlayacak bir projenin uygulanacağını kaydetti.

Derenin üzeninin 1985'te kapatıldığını öğrendiğini anlatan Soylu, derenin üstünün açılmasıyla etrafındaki binalara yönelik su baskını riskinin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.