Ardıç: Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır, klinik tedavi şart

'Kılıçdaroğlu Hastaneye yatırılmalıdır. Klinik tedavi şarttır' diyen Sabah yazarı Engin Ardıç, 'Çünkü verdiği 'semptomlar' artık siyasi yalancılık düzeyini aştı, 'kişilik bozukluğu' belirtileri göstermeye başladı...' yorumunda bulundu

Engin Ardıç'ın bugün Sabah gazetesinde yayımlanan, "Kılıçdaroğlu hastaneyi yatırılmalıdır" başlıklı makalesi şöyle

Çünkü verdiği "semptomlar" artık siyasi yalancılık düzeyini aştı, "kişilik bozukluğu" belirtileri göstermeye başladı...

Yalancı ve pişkin olduğunu herkes biliyordu, o da "parti içi dokunulmazlık" zırhına bürünüp yerli yersiz sallıyordu. Nasıl olsa diktatördü....

Fakat artık "klinik vaka" şeklini aldı.

Yalanlar artık "yurt dışından doktoralı yirmi bin gencin çalışacağı ambalaj sanayiikenti" kadar şirin değil.

"Adalet tanrıçasının heykelini dikmek" kadar gülünç de değil.

İşin tadı kaçtı.

Devlet Bahçeli onun için "Yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti" demiş.

Olmuyor. Rezil olmuyor.

Yüz surat mahkeme duvarı.

Murathan Mungan'ın "Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız" özdeyişini kanıtlıyor.

Bakınız şu Katarlı öğrenciler meselesi... Tam sınavdan önce "Katarlılar Tıp Fakültesi'nesınavsız girecek" diye bir kıtır attılar.

Kıtır "yüksek yerden" geliyor, muhalif mahfillere servis ediliyor. Şeyma'nın ya da Serenay'ın serüvenlerinin bütün gazetelere servis edilmesi gibi.

Yalan yüzlerine vurulunca bazıları utandılar, özür dilediler.

Kılıçdaroğlu o yalana sımsıkı sarıldı.

Özür mözür dilemediği gibi sürekli tekrarlıyor.

Onca gürültü patırtıdan sonra gene çıkmış, partisinin Meclis grubu toplantısında da aynı telden çalıyor.

Alkışlıyorlar.

Partide bir sol kanat varmış, bir kişi de çıkıp da "Sen ne yapıyorsun be adam" diyemiyor.

Muharrem bile ağzını açıp da iki laf edemiyor, ötesini siz düşünün.

***

Bakın ne yumurtlamış gene...

Erzurum'da Timur diye bir genç varmış...

Soyadı belli değil...

CHP'liler Timur'dan duymuşlar, gelip genel başkanlarına aktarmışlar...

Bak sen... Dış kapının mandalı...

Bu Timur diyesiymiş ki, "Adam iyi adam, namuslu adam... Doğru konuşuyor..." Fakat eklemiş: "Bir de Müslüman olsa..." Adam dediği, Kılıçdaroğlu.

Adam doğru konuşuyormuş...

Fakat adam da diyor ki, "Elhamdülillah Müslümanız ya"...

Aklayıcı Timur!

Bu Timur gerçek midir?

İnanmıyoruz.

Gerçekse çıksın ortaya.

Söylediğini kamuoyu önünde de tekrarlasın.

Böyle biri yoksa, olay "halüsinasyon" kapsamına girer.

Klinik tedavi şarttır.

Ağır vakalarda şok tedavisi de gündeme gelir ama o zaten 2023 seçimlerinde gerçekleşecektir.

Kemal Bey o zaman sağlığına kavuşur mu yoksa iflah olmaz mı, bilemem.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.