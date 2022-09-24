Ardan Zentürk: Amerika’nın muhalefeti ile Putin’in desteklediği lider arasındaki seçim Türkiye için hoş değil

Gazeteci yazar Ardan Zentürk, “Amerikan yönetiminin arkasında durduğu muhalefet ile Putin’in desteklediği lider arasında bir genel ve başkanlık seçimi senaryosu, kuşkusuz, Türkiye için hoş olmayan bir senaryodur” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Gazeteci yazar Ardan Zentürk, “Amerikan yönetiminin arkasında durduğu muhalefet ile Putin'in desteklediği lider arasında bir genel ve başkanlık seçimi senaryosu, kuşkusuz, Türkiye için hoş olmayan bir senaryodur” dedi. M5 Dergi'deki yazısında Türkiye'deki muhalefete yönelik ABD yönetiminin desteğini değerlendiren Zentürk, “Ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda, Türkiye-Amerika hattındaki sorunlu konuları, fırsat olursa, Biden ile yüz yüze ele alacağını ifade etmişti. Anladığım kadarıyla her ne kadar, Ukrayna-Rusya tahıl anlaşması ve son, esir değişimi anlaşmaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini sunsa da Amerikan yönetiminin Erdoğan'a dönük ‘soğuk duruşu' devam ediyor” ifadesini kullandı.

Zentürk, yazısının hükümet ve Rusya ile ilgili kısmında şunları kaydetti:

RUSYA'YA DOĞALGAZ FATURASINI DAHA KOLAY ÖDEYEN BİR DEVLET

Amerikan yönetiminin Türk iç siyasetinde “6'lı Masa” olarak tanımlanan muhalefet partilerini Erdoğan karşısında güçsüz gösterecek “yakınlaşma politikalarını” izlemeyeceğini göstermesi, “Putin unsurunun” öne çıkmasına neden oldu.

19 Temmuz, Tahran'daki Astana Zirvesi'yle birlikte son iki ayda Rus lider ile 3 kez yüz yüze görüşen Erdoğan'ın çizdiği rota dikkat çekicidir.

Özellikle, Rusya'nın “kardeş millet” olarak nitelediği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki açıklamalarında Batı devletlerini Rusya'ya karşı sürdürdükleri yaptırımlar nedeniyle açık bir şekilde eleştirmesi, kuşkusuz ilgili başkentlerde not edildi.

Putin, Erdoğan'ın 2023 seçimine dönük en büyük endişelerinden birini kolay çözen bir lider oldu: Türkiye, enerji fiyatlarında rahatlayan, Rusya'ya doğalgaz faturasını kolay ödeme imkanı bulan bir devlet haline geldi.

Aslında Putin'in bu desteği, önümüzdeki kış aylarında seçmenin özellikle Avrupalılara göre çok daha düşük enerji faturası ödeyeceğini gösteriyor.

Putin'in tahıl ve esir takası anlaşmalarında yüksek kredi sağlaması, Akkuyu Nükleer Santrali projesi çerçevesinde Türkiye'ye akan 20 milyar Dolar ve düşük enerji faturasıyla Erdoğan'a destek olduğu yönündeki görüşler kuvvet kazanıyor.

ERDOĞAN İÇİN ASIL RİSK PUTİN'İN 2023'TEKİ KADERİ

Amerikan yönetiminin arkasında durduğu muhalefet ile Putin'in desteklediği lider arasında bir genel ve başkanlık seçimi senaryosu, kuşkusuz, Türkiye için hoş olmayan bir senaryodur.

Erdoğan, taktik manevra kabiliyeti yüksek bir siyaset adamı…

İhtimal, Amerikan yönetimi ile iyi ilişki zemini için bir süre daha çaba gösterecektir…

Bu çabalar, Beyazsaray'ın duvarına çarpıp döndüğünde ise, “Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak isteriz” açıklamalarıyla Batı'ya mesaj veren Erdoğan'ın ne yapacağı da merak konusudur…

Kuşkusuz, bu denklemde Erdoğan için asıl risk, Putin'in 2023 yılındaki muhtemel kaderidir…