Arda Turan: Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum

Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili konuşan Arda, "Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum. Eşim de bana sordu, 'oturup konuşacağız' dedim. Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur ama geriye dönüp baktığımda Galatasaray ile ilgili, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Herhangi bir üzüntü sıkıntıyla değil, inan bana. Neden? Çünkü üzüntüsüyle sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi" dedi. 35 yaşındaki futbolcu ayrıca, teknik direktör olup olmayacağı ile ilgili bir soru üzerine de, "Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim" yanıtını verdi.

"Sarayın yıldızları" programında yayınlanan soru cevap şeklindeki röportaj şöyle;

OĞULLARINIZLA ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ NEF STADI'NIN ZEMİNİNE ÇIKTIĞINDA NELER HİSSETTİN?

Çocukken çıktığım saha eski Ali Sami Yen'di... Ben Yeni Ali Sami Yen'e, eski Ali Sami Yen'in devamı olarak bakıyorum. Galatasaraylılar için Ali Sami Yen Stadı'nı unutmak mümkün değildir. Tabi benim için de oğlumla sahada olmak çok özel bir anıydı. Çünkü kariyerimdeki şampiyonluklar, kupalar kadar önemli bir hedefti çocuklarımın stadı görmesi, çocuklarımın bunu yaşayabilmesi... Çok şükür ki çocuklarım stadımızı gördü. Eşime de buradan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çocuklarım Galatasaray demeyi, cimbombom demeyi öğrenip, o sahaya çıktılar.

EŞİ ASLIHAN DOĞAN TURAN'A DAİR...

Fırsatı gelmişken söyleyeyim biz daha iyi olalım diye, eşimle zaman zaman birbirimizi eleştiririz. Tabi açıkçası eşimin yaptıkları ile gurur duyuyorum. Başardığı ve geldiği noktayla ilgili Aslıhan ile gurur duyuyorum. Çünkü insanlar tarafından izlenilmek bu meraka olumlu bir şekilde karşılık verebilmek hele iki çocuk annesiyken ve annelik görevlerini asla aksatmadan bunları keyifli bir hale getirmek çok güzel, sizin fırsatınızla eşime teşekkür ediyorum burada, onun yaptıklarıyla gurur duyuyorum.

ARDA TURAN NASIL BİR EŞ?

Bir defa muhtemelen zor bir eşimdir, beraberliğimiz sürekli benim işime odaklı, benim başarıma odaklı, benim maçıma odaklı yaşamak bir birey için, bir insan için çok zor bir şey. Eşim bunu hiçbir zaman bana hissettirmemeye çalışır. Bana her zaman çok yardımcı olmaya çalışır. Ben hem çok önemli kararlar alan, hem de çok duygusal biriyim o yüzden bunları yaşarken çok zorlanıyorum bazen en ufak bir hassasiyette. Eşim her şeyden önce benim için duygusal olarak da çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir destekçi. Aile olmak ikimizin de hayaliydi. İkimiz de hayatlarımızı gençliğimizde iyi şekilde yaşamış, keyifli insanlardık açıkçası... Çocuk istediğimize karar verdiğimiz zaman, çocuklarımız olduğunda da çok mutlu bir aile ortamı oluştu. Bizi de büyüttü çocuklar... Biz de beraber büyüyoruz artık her şeye olgunlukla bakıyoruz. Artık daha çok beraberiz, daha çok birbirimizi dinlemeye başladık. Bence evliliğimiz başladığında da muhteşem bir aşka sahipti ama şimdi çok daha iyi bir olgunlukla, huzurla gidiyor. Çünkü insanın evinde huzur bulması çok önemli bir şey. Bir baba olarak çocuklar genellikle anneye emanet ve insanın bu konuda eşine güvenmesi çok değerli ve anlamlı. Aslıhan her konuda güvenilir biri, huy olarak güvenilir bir insandır, dürüsttür. Fazla dürüstlüğü de vardır bazen... O yüzden çok mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz var. Bugüne kadar bütün yaptıklarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Zor bir adam olduğumu biliyorum ama bilerek yaptığım bir şey değil. Bizler başarı ve başarısızlık odaklı yaşayan insanlarız. Aslıhan muhteşem bir eş ve muhteşem bir anne.

OĞULLARINIZIN SPORCU OLMASINI İSTER MİSİNİZ?

Açıkçası sporcu olmanın çok kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Zor olduğunu düşünüyorum ama neden olmasın. Hamza Akman'ı, Ayhan abinin oğlunu Kadıköy'de izledim deplasmanda... Bir defa kişisel gelişimleri için sadece benim çocuklarımın değil, her anne babanın çocuğunun bir spor takımının içinde olmasını kız-erkek hiç farketmez çok değerli ve kıymetli buluyorum. Hatta tabii ki spor okulları, futbol okulları çok değerli ama amatör takımları amatör branşları yani voleybol, basketbol, hentbol hangi branş olursa olsun yapılacak bir amatör takım içindeki bireysel kişinin oraya girmesi, bireysel bir kardeşimizin, çocuğumuzun oraya girmesini çok kıymetli buluyorum. O yüzden ben oğullarımın ikisini de; sporun hangi dalını isterlerse oraya yönlendireceğim ve onların gelişimi için bu çok değerli. Ama benim önceliğim çocuklarım dürüst insanlar olsunlar, ailelerine bağlı olsunlar, akıllarında hep ülkelerine hizmet etmek olsun.

YILLAR ÖNCE AYHAN AKMAN'IN YERİNE OYUNA GİREN ARDA TURAN, HAMZA AKMAN, KENDİSİNİN YERİNE OYUNA GİRİNCE NELER HİSSETTİ?

Oğlumuza Hamza ismi koyma fikri Ayhan Akman ile beraberken gelmişti. Kamptayken odada bunu beraber konuşmuştuk. Hatta Aslıhan'a da evlenirken şartlarımdan biriydi. Bir gün oğlumuz olursa ismi mutlaka Hamza olacak diye. Yıllar sonra Hamza'nın (Akman) bebekliği de gözümün önündeydi. Ayhan abi Hamza'yı antrenmana getirirdi, hatta biz onunla antrenmanda oynardık. Daha topa yeni yeni dokunmaya başladığı yıllardı. Tabi onun gelişimini izlemek; yıllar sonra Galatasaray A Takımında onu görmek bir abisi olarak, aile dostu olarak, babasının önemli bir takım arkadaşı olarak beni mutlu etti. Babası Ayhan Akman fikirlerine çok değer verdiğim önemli bir Galatasaraylıdır. Ayhan Akman zaman zaman bu ülkede futbolculuğu ve insanlığı değerinden az gösterilen bir insandır, hep böyle düşünmüşümdür. O yüzden Hamza'yı gördüğüm de çok etkilendim çok da hoşuma gitti. Efe de aynı şekilde...U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil ediyor ikisi de çok yetenekli. Özellikle Galatasaray'a çok büyük hizmetler edebilecek iki genç yetenek diye düşünüyorum umarım böyle devam ederler. Ayhan abi de eşi Gizem Akman da, evlatlarını çok iyi yetiştirmişler. Örnek bir aile. Bir anne baba böyle evlat yetiştirince sahadaki tavrı, altyapıdaki davranışları çok güzel oluyor. Ben biliyorsun ki altyapıdaki çocuklara çok meraklıyımdır. Açıkçası bizim için de eşimle benim için de iyi bir örnekler. DHA .