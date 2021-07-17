Araştırmada şaşırtan sonuç: Tamamında hücre bağışıklığı sağlıyor

Arjantin'de basınına ait La Nacion gazetesinde yayınlanan bir araştırma paylaşıldı. Arjantin'de yapılan bahsi geçen araştırmada Sputnik V aşısı yaptıran kişilerin yüzde 90'ında T hücrelerinin oluştuğu tespit edildi.

Hücre bağışıklığı olarak tabir edilen bu bağışıklık türünün, vücudu enfeksiyona karşı uzun süreli olarak koruduğu biliniyor.

Koronavirüs aşılarıyla ilgili yapılan araştırmalarda şu ana kadar çoğunlukla antikorlara odaklanıldı. Ancak virüslerin yüzeyine yapışarak onları etkisizleştiren küçük proteinler olarak tanımlanabilecek antikorlar, bağışıklık sistemimizin parçalarından sadece biri.

T hücreleri ise akyuvarların bir türü olarak tanımlanıyor. Bu hücreler, bağışıklık sistemininönemli rol oynuyorlar.

Hemen hemen bütün etkili aşıların hem antikor geliştirme hem de T hücresi çoğaltma etkisinin olması bekleniyor. Fakat aşıların, antikor ve T hücresi geliştirme düzeyleri farklılık gösteriyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 68 ülkede kullanım için onaylandı.