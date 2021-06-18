Araştırmacı yazar Murat Akan: Biontech’in görünmeyen sahipleri var

Araştırmacı yazar Murat Akan, youtube kanalında Bontech firması hakkında yaptığı değerlendirmesinde ilginç iddialarda bulundu. Akan, koronavirüs salgını sürecinde en çok konuşulan isimlerden birinin Biontech aşısını üreten Uğur Şahin-Özlem Şahin çifti olduğunu işaret ederek, çiftin sahibi olarak göründükleri Biontech firmasında “emanetçi” olduklarını ileri sürdü.

Koronavirüs aşısının mucidi olarak dünya medyasında gündem olan Şahin çiftinin Türk olmalarının gurur okşayıcı olduğunu ifade eden Akan, bununla birlikte Şahin çiftinin Time, Forbes, The Ekonomist dergilerine kapak olduğuna dikkat çekti.

Biontech nasıl ortaya çıktı?

Akan, Şahin çiftinin Bontech firmasını nasıl ortaya çıktığını araştırdığını, çiftin dünya gündeminde nasıl öne çıktığını incelediğinde ise ilginç ve karmaşık ilişkilerle karşılaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Bu tür firmaların arkasında büyük para babaları olmadan sizi böyle dünyaya sunmazlar. Övmezler, tanıtmazlar. Hele hele bunlar Türk ise asla öyle bir şey olamaz. Dünyada ve Avrupa'da nasıl bir Türk düşmanlığı olduğunu çok iyi biliyoruz. Uğur Şahin Mersinli bir ailenin çocuğu, 4 yaşındayken babası Almanya'ya göç etmiş bir işçi. Dolayısıyla Almanya'da büyümüş, kendisinin Türk olması nedeniyle gurur duyarız. Eşi Özlem Türeci ise Almanya'da doğup büyümüş bir doktor. Uğur Şahin de Almanya'da bir üniversitede tıp alanında akademisyenlik yapıyor.”

2008 yılına geldiğimizde ise birileri Uğur Şahin'e bir firma kurması gerektiğini söylemiş. Çift hakkında bizim medyada sanki kendi iradeleriyle söz konusu şirketi kurmuşlar gibi anlatıldı. Oysa perde arkası başka. Biontech firması kanser hastalarına özel ilaç üretimi için 2008'de kurulan bir firma. Özellikle kanser hastalarını farklı, yeni teknolojilerle tedavi edilmesini hedefliyor. 2009 yılında ise ortaya bir “domuz gribi” çıkıyor. Bu gribe karşı üretilen aşıda firma başarısız oluyor ancak firmanın geçmişindeki bu noktayı pek kimse dile getirmiyor.”

Biontech'in görünmeyen sahipleri

“Bu firmanın arkasında Yahudi kökenli olduğu söylenen bir aile var. Biontech firmasının görünmeyen sahibi de olan bu isimler, Andreas Strüngmann ve Thomas Strüngmann kardeşlerdir. Belki çok duyulmuş bir aile değiller ancak ilaç sektöründe Almanya'nın en büyük firmalarından birine, küresel olarak da 20 milyar dolarlık servete sahip önde gelen bir aile. Biontech'e ilk sermaye aktaran, Şahin çiftine bu firmayı kurması için ikna eden kişiler işte Strüngmann kardeşlerdir.”

“Bill Gates, Bontech'e 100 milyon dolar mRNA aşısı üretmesi için destek verdi”

“2019'a kadar hiçbir önemli faaliyeti olmayan, hatta zarar ettiği söylenen ve sadece 25 çalışanı olan bir bir firma bu. İşte 2019'da firma birden ünleniyor. O yıldan itibaren Biontech'i ziyaret etmeye başlıyor. Uğur Şahin'den yeni bir mRNA aşısı üretmesini istiyor. Kim istiyor? Bill Gates. Bunun üzerine Biontech Ekim 2019'da halka arzediliyor. Firmadan hisse alınmaya başlanıyor. Gates hisse almıyor ancak fon desteği veriyor. 4 Eylül 2019'da ise yani Gates Vakfı'nın dünyada bir virüs çıkacağını, bu salgında 65 milyon kişinin öleceğini iddia ettiği Olay-2001 simülasyonundan bir ay önce Biontech firmasıyla 100 milyon dolarlık mRNA aşısının üretilmesi için bir anlaşma yapılıyor.”

“Şahin çifti emanetçi”

Biontech bir Çinli firma ile de anlaşma yapıyor. Ayrıca Pfizer ilaç şirketi ile de anlaşma yapıyor. Ortaklar arasında Fidelity Management & Research Company adlı bir başka firma daha var. Başka, Janus Henderson Investors var. Peki, Pfizer kendi üretmiyor da, Şahin çiftinin içinde olduğu bir firmaya neden bu aşıyı yaptırıyor? Şu anda Biontech firmasının sadece yüzde 17'si Şahin çiftine ait. Yani bu çift orada sadece emanetçi. Peki neden bu kadar önce çıkarıldı. Türk olmasına rağmen bu derece önem verilir oldu?

Biontech mRNA aşısının üretimine geçmesiyle birlikte çalışan sayısını 500'e çıkarıyor. Şu anda tam 20 milyar dolarlık cirosuyla Forbes dergisine kapak konusu oluyor. Uğur Şahin de “dünyanın en zenginleri” listesine giriyor.”

“Aşı sonuçları başarısız olursa Türk isimler olarak Şahin çifti suçlanacak”

“Diğer ortaklardan Fidelity Management & Research Company, 8.5 trilyon dolar ile dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri. Kimin adına yatırım yaptıkları bilinmiyor. Özellikle kripto para olarak büyük yatırımları olan bir fon kuruluşu. Haklarında kara para aklamaktan tutun evrakta sahtecilik ve yalan beyanda bulunmaya kadar çeşitli suçlamalarla karşılaşmış, yargılanmış karanlık bir firma. Diğer ortak İnvus da bilinmeyen bir firma. Janus Henderson firması da küresel ölçekte varlık yöneticisi bir firma. Bu firmaları yakından incelediğimizde şaibeli yapılar olduklarını görüyoruz. Neden 500 kişilik kadroyu bünyesinde çalıştırmasına rağmen Şahin çifti parlatılıyor? Şunu söyleyeyim; eğer ilerde bu aşıların sonuçlarında herhangi bir başarısızlık söz konusu olursa bütün suçu bu iki Türk ismin üzerine atıp aradan sıvışacaklar. Başka hiçbir açıklaması yok. Dediğim gibi Pfizer dev bir şirket olmasına rağmen özellikle Biontech firmasını öne sürüyor ve aşıları burada geliştiriyor. Bu alanda icat yapanların Türk olmasıyla elbette gurur duyarız ancak Şahin çifti Biontech'te sadece emanetçidir.”

Haber: TİMETURK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.