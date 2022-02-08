Araştırma çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı! 'Balıklar 155 milyon yıldır konuşuyor'

Balıkların 155 milyon yıldır kendi aralarında sesli iletişim kurduğu keşfedildi.

Birçok hayvanın genellikle sesleri kullanarak iletişim kurduğu biliniyor. Ancak şimdiye dek balıklar bu canlılardan biri olarak görülmüyordu. Bilim insanları bazı balıkların binlerce yıldır ses çıkardığını biliyor olsa da bunların istisna olduğu düşünülüyordu.

Hakemli bilimsel dergi Ichthyology & Herpetology'de yayınlanan yeni bir araştırmada ise balıkların soyağacı incelendi ve sesli iletişim kurma yöntemlerinin son 155 milyon yılda en az 33 kez evrimleştiği ortaya kondu.

ABD'deki Cornell Üniversitesi'nden araştırmacı Aaron Rice, "Bazı balıkların ses çıkardığını uzun zamandır biliyorduk. Ancak balık sesleri nadir görülen tuhaflıklar olarak algılandı" dedi.

Araştırmanın ardındaki ekip, konuyla ilgili çok sayıda makale ve ses kayıtlarını inceledi. Araştırmada 34 binden fazla canlı türünü (dünyanın bilinen balık türlerinin yüzde 99'u) içeren Actinopterygii soyuna odaklanıldı.

Araştırmacılar sonunda 175 balık ailesi belirledi ve bunların üçte ikisinin büyük ihtimalle sesli iletişim kurduğunu saptadı.

Bu balıkların ses tellerinin sağladığı avantajlar olmadan iletişim kurmalarını sağlayan bir dizi yöntem geliştirdiği de görüldü.

Rice, "Dişlerini gıcırdatabilirler veya suda hareket ederek ses çıkarabilirler. Bu gibi yöntemlerde uzmanlaştıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Söz konusu hayvanların genellikle üreme, bir besin kaynağını veya bölgeyi savunma amacıyla sesli iletişime başvuduğu anlaşıldı.

Bunlar arasında "Benden uzak dur", "Bana yaklaş", "Yemeğime dokunma" veya "Orada kimse var mı" gibi sözcüklerin yerini tutan sesli sinyaller vardı.

Ancak bu davranışlar da türlere göre değişiyordu. Bulgular bazı balıkların diğerlerinden daha konuşkan olduğunu gösterdi.

Cornell Üniversitesi'nden Andrew Bass, "Balıklarda ses iletişimi genellikle göz ardı edilir. Ancak bunlar yaşayan tüm omurgalı türlerinin yarısından fazlasını oluşturur" ifadelerini kullandı:

Gözden kaçtılar çünkü balıklar kolayca duyulamaz veya görülemez. Sualtında akustik iletişim araştırmaları balinalara ve yunuslara odaklanmıştı. Ama balıkların da sesleri var!

Kaynak: Independent Türkçe .