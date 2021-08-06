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TIMETURK / GÜNDEM / Araştırma: 6 ayda 172 binden fazla trafik kazası yaşandı

Araştırma: 6 ayda 172 binden fazla trafik kazası yaşandı

Türkiye’de 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde, 172 bin 74 trafik kazası meydana geldi. Ajans Press tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 945 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 104 bin 567 kişi ise yaralandı.

11 Saat Önce
2021-08-06 09:56:19
Araştırma: 6 ayda 172 binden fazla trafik kazası yaşandı

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Medya takip kurumu Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde ülke genelinde 172 bin 74 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 945 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 104 bin 567 kişi ise yaralandı. 2021 yılının geneline bakıldığında kazaların en çok yandan çarpma şeklinde olduğu görülürken 76 bin 289 kaza sürücü hatasından kaynaklandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarına bakıldığında ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 8 milyon 417 bin 418 ceza kesildiği saptandı.

“8 BİN 798 KAZA HABERİ”

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini incelediğini belirtti. Dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 8 bin 798 haber yansıdığı tespit edildi. 2021 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde trafik kazalarının en çok yerel yayınlarda yer aldığı görülürken online mecrada çıkan haber sayısı 20 binden fazla olduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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