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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Araçlarının yazlık lastiklerini kışlıklarla değiştirmek isteyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor.

32 Dakika Önce
2021-11-21 09:39:42
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta başlıyor

Yazlık lastikler rafa kalkıyor, kışlıklar araçlara takılıyor.

1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde değişim mesaisi hızlandı.

YENİ LASTİĞİN RAF ÖMRÜ 10 YIL

Yeni üretim bir lastiğin raf ömrü 10 yıl. Bu süreyi tamamlayan lastik hiç kullanılmamış da olsa özelliğini kaybediyor.

Lastiğin yaşı, üzerinde D-O-T harfleriyle başlayan serinin sonundaki 4 basamaklı sayıda gizli. Bu sayının son iki hanesi lastiğin üretim yılını, ilk iki hanesi ise üretim haftasını gösteriyor.

Kış lastiklerinde diş derinliğinin en az 4 milimetre olması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Lastik Uzmanı Hakan Sevimli ise şu bilgileri verdi:

"Kış lastiğinin en büyük özelliği yola tutunmasının yüksek olması. Özellikle kış koşullarında kar ve ıslak zeminde bu lastiklerin vakumlu yapısı itibarıyla zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Bu da araçların fren mesafesini daha kısa sürede yapmasını sağlıyor."

Sökme-takma ücreti binek araçlar için ortalama 100, ticari araçlar için 150 lira.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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