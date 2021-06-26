Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 'Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz.' dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderilmeye başlandı.

Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.

Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, Çerçiler Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına aldığını ama Üzümlü ve İslamlar mahallesindeki yangının devam ettiğini söyledi.

Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirten Ulutaş, "Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yangınlarda can kaybı söz konusu değil. Üzümlü ve İslamlar mahallerindeki yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü." diye konuştu.

Muğla ve yakın ilçelerden de ekiplerin yangına müdahale etmek için geldiğini kaydeden Ulutaş, bir yandan yangını söndürmeye çalıştıklarını bir yandan da zarar tespit çalışması yaptıklarını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.