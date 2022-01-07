Antalya hava durumu | Meteoroloji hava durumu Antalya

Antalya hava durumu merak ediliyor. Gündemden son zamanlarda düşmeyen Antalya hava durumu için Antalya Valiliği bildiri yayınladı. Peki ama Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya hangi ilçelerde fırtına uyarısı verildi? Sel uyarısı ve Antalya okulları tatil mi haberi...

Antalya hava durumu merak ediliyor. Gündemden son zamanlarda düşmeyen Antalya hava durumu için Antalya Valiliği bildiri yayınladı. Peki ama Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya hangi ilçelerde fırtına uyarısı verildi? Sel uyarısı ve Antalya okulları tatil mi haberi...

Antalya hava durumu oldukça kötü seyrediyor. Geçtiğimiz hafta sel uyarısı verilen Antalya'da bu hafta fırtına bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu Antalya

Antalya Körfezinde Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (08.01.2021 Cumartesi) akşam geç saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (62-74 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Pazar (09.01.2022) günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.