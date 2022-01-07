Antalya hava durumu | Meteoroloji hava durumu Antalya
Antalya hava durumu merak ediliyor. Gündemden son zamanlarda düşmeyen Antalya hava durumu için Antalya Valiliği bildiri yayınladı. Peki ama Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya hangi ilçelerde fırtına uyarısı verildi? Sel uyarısı ve Antalya okulları tatil mi haberi...
2022-01-07 20:41:33
Antalya hava durumu merak ediliyor. Gündemden son zamanlarda düşmeyen Antalya hava durumu için Antalya Valiliği bildiri yayınladı. Peki ama Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya hangi ilçelerde fırtına uyarısı verildi? Sel uyarısı ve Antalya okulları tatil mi haberi...
Antalya hava durumu oldukça kötü seyrediyor. Geçtiğimiz hafta sel uyarısı verilen Antalya'da bu hafta fırtına bekleniyor.
Meteoroloji hava durumu Antalya
Antalya Körfezinde Fırtına Bekleniyor!
Başta balıkçılar ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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