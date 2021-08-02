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Antalya'daki yangın durdurulamıyor: Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada ortaya çıkan yangın tüm müdahaleye rağmen durdurulamadı.

33 Dakika Önce
2021-08-02 17:08:54
Antalya'daki yangın durdurulamıyor: Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor!

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Antalya'da 28 Temmuz'da başlayan yangınların biri söndürülürken, bir başkası başlıyor. İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tüm yangınlara karadan müdahale ederken, havadan da sayısız sorti ile helikopter, İHA ve uçaklar söndürme çalışmasında bulunuyor. Rüzgarın sürekli sertleşmesi ve yön değiştirmesine, aşırı sıcaklar ile nem oranının düşmesi de eklenince mücadele oldukça zor bir hal alıyor.

Manavgat'ta şu ana kadar 50 bin hektar alan kül olurken, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere pek çok noktadaki yangınlar nedeniyle de ekipler güçlerini bölerek her yangın ile ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyor. Yangınlarda birçok mahalle ve köy yanarak yok olurken, tahliye haberleri de peş peşe geliyor.

GÜNDOĞMUŞ TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da 2 bin 100 kişinin ikamet ettiği Gündoğmuş ilçesi de yangının hedefi haline geldi. Hızla yayılan ve hava koşulları durdurmakta güçlük çekilen yangın Gündoğmuş'un kapısına dayandı. Yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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