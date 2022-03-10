Antalya’daki Rusya-Ukrayna zirvesi başladı!

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme Antalya'da başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirildi.

RUSYA VE UKRAYNA AYRI AYRI BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Dünya Antalya'daki diplomasi trafiğine kilitlendi. Haber Global'in edindiği bilgilere göre Antalya'daki otelde bir araya gelecek olan Lavrov ve Kuleba görüşme sonrası ayrı ayrı basın açıklaması yapacak.

Ukrayna basınına göre, Kuleba'nın basın toplantısına gazeteciler de katılacak, soru-cevap olması da bekleniyor.

Lavrov'un basın toplantısına ise gazeteciler alınmayacak. Sadece açıklama yapması bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU İKİ BAKANLA AYRI AYRI BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.

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