DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ağabeyi de Türkiye'ye iade edilecek
Katar, Lübnan'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin çözümü için ara bulucu olacak
Şifa tasındaki 'kırk anahtar'ın anlamı
Dünyada 2019'da genç yaşta ölenlerin çoğu erkek
Putin: S-500 ABD tehdidine karşı görev yapacak
Uğur Şahin açıkladı: Koronavirüs grip gibi olacak
Borsa günü yükselişle tamamladı
Antalya'da sağanak etkili oldu
24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 km kaçmış
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma… Boşanma olasılığı 6 kat daha fazla
İstanbul Valisi Yerlikaya göçmen sayısını açıkladı
Cezayir ordusu: Fransa, Cezayir'i sömürgeleştiremediği için yeniden tarih kurgulamak istiyor
Ata tohumuyla yetişti, ticari ürüne dönüştü
2021 AFAD personel alımı şartları | AFAD personel alımı KPSS şartı var mı?
Zeytinyağının içerisine tuz ruhu koyarsanız...

TIMETURK / GÜNDEM / Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'nın ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

1 Saat Önce
2021-11-01 18:21:48
Antalya'da sağanak etkili oldu

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış yer yer şiddetini artırdı. Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı alt geçit ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı Sahilinde metrelerce yüksekliği bulan dalgalar sahildeki işletmelere zor anlar yaşattı. İşletmeler yağış ve dalgadan zarar gören şezlong ve şemsiyeleri kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 saat boyunca kent merkezine metrekareye 50, Elmalı'ya 78, Kaş ilçesine ise 48 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Bölgede kuvvetli yağışların bugün de devam edeceği belirtilen açıklamada, yağışların yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş