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Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı. Dağlık alandaki dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-23 14:57:22
Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde dağlık alanda orman yangını çıktı. Dağlık alandaki dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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