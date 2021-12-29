Antalya'da okullar tatil mi? Son dakika Antalya Valiliği okul açıklaması bekleniyor. Yer yer sağanak yağış ve kapalı hava nedeniyle Antalya'da yaşayanlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki valilikten açıklama geldi mi? Antalya'da 30 Aralık ve 31 Aralık tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi? Son dakika Antalya Valiliği okul açıklaması bekleniyor. Yer yer sağanak yağış ve kapalı hava nedeniyle Antalya'da yaşayanlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki valilikten açıklama geldi mi? Antalya'da 30 Aralık ve 31 Aralık tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya hava durumuyla ilgili bir uyarı yaptı. Uyarıda;

"Bu gece (29.12.2021) saatlerinden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor. Yağışların; 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

şeklinde bir açıklama yapıldı.

Son dakika Antalya Valiliği okul açıklaması

Finike Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı alarm vermesi üzerine resmi internet sitesinden, okulların tatil olduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.