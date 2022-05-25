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Antalya’da intihar eden Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı

Antalya Havalimanı'na gelen ve boynuna tel halat geçiren Rus turist A.R., görevlilerin düşeceği noktaya getirdiği hava yastığı ve diğer görevlinin teli kesmesiyle ölümden döndü.

2 Saat Önce
2022-05-25 00:25:01
Antalya’da intihar eden Rus turist hava yastığıyla kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde yaşandı. Havalimanına gelen Rusya uyruklu A.R., danışma deskinin üzerindeki demir korkuluk üzerine çıkıp boynuna tel halat geçirdi. Havalimanı görevlileri, Rus turisti kurtarmak için seferber oldu. Havalimanı görevlileri, Rus turistin düşmesini önlemek için önce hava yastığı açtı, bir görevli de portatif merdiven ile deskin üzerine çıktı. Boynundaki tel kesilen Rus turist, hava yastığının üzerine düştü ve ölümden döndü.

Havalimanında yaşanan bu anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Rus A.R., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. DHA

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