Antalya'da feci kaza; 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tedavi sonrası hastane dönüşünde, TIR ile çarpışan otomobilde sürücü Süleyman Manuş (55) ile eşi Sevda Manuş hayatını kaybetti, torunları Hidayet Manuş ise yaralandı.