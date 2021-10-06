DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Google internetin yaygınlaşması için Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
Türkiye-Norveç maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek
Kulüpler Birliği, hakem kararları nedeniyle olağanüstü toplandı
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti
Antalya'da ekimde deniz keyfi
Hakkari'de maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
Avrupa'da bugün rekor kıran doğal gaz fiyatları yüzde 32,5 geriledi
IMF: Enflasyonun 2022 ortasına kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
TMO yem fiyatları regülasyonu için haftaya mısır ihalesi düzenleyecek
Arjantin'de yerli topluluklar yaşam alanları için gösteri düzenledi
Enerji fiyatını zıplatan süreç
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, Cenevre'de bir araya geldi
Tırnaklarınızdaki beyaz lekelerden şikayetçiyseniz...

TIMETURK / GÜNDEM / Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Hafta sonu sıcaklığın mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

22 Dakika Önce
2021-10-06 21:02:23
Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da turistler ve vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da plajlarda hareketlilik sürüyor.

Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girdi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, bazıları da kitap okudu.

Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hafta sonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş