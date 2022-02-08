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Antalya'da dev dalgalara aldırmadan 'define' aradılar

Meteoroloji'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı.

2 Saat Önce
2022-02-08 21:29:28
Antalya'da dev dalgalara aldırmadan 'define' aradılar

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Akdeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

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Uyarıda rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

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Antalya'da rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı.

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Rüzgarın etkisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

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Dalgaların neredeyse sahil bandına kadar ulaştığı bölgeye ise defineciler geldi.

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Dalgalara ve fırtınaya aldırış etmeyen bu kişiler, dedektörle dalgaların getirebileceği altın, gümüş ve madeni paraları aradı.

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Defineciler, dedektörün uyarı verdiği noktaları ise kazdı.

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Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre fırtınanın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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