Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöplerin toplandığı alana kilolarca sebze döküldüğü görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ilişkin Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, "Bu ürünler sofraya uygun değil. Sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz" dedi.

Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir kişi, yüzlerce kilo sebzenin çöpe döküldüğünü fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen kişi, sosyal medyadan paylaştı.

Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren kişi, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş. Burada kamyonlarca, tonlarca ürün var" dedi. Videonun devamında görüntüleri çeken kişi, "Zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak...Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın. Bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye sordu.

'BU ÜRÜNLER SOFRAYA UYGUN DEĞİL'

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kamuoyunda bir video dolaşıyor. Gazipaşa'da sebzelerin çöpe atıldığını, fiyatların yükseltilmek için yapıldığını belirten bir video. Buradan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta çok titiz davranan bir ülkeyiz.

Burası salatalığın başkenti. Türkiye'de en kaliteli salatalık; Gazipaşa'da yetişir. Şu anda mevsim gereği 300-400 ton mal sevkiyatı yapıyoruz. Kış aylarında 800- 1000 ton sevkiyat yapıyoruz. Bunlar, işlenme aşamasında sofraya konulmayacak ürünler. Çürük, kurtlu ürünler ayrılıyor.

Bu ürünler akşam üzeri belediyenin çöp konteynerlerine konuluyor. Belediye de bunları uygun bir zamanda belediye çöplüğüne götürüp, döküyor. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz.

Bu paylaşımı yapan kişi 'Bu ürünü ben yerim' diyorsa, gelsin ücretsiz kendisine verebiliriz. Bu ürünler sofraya uygun değil. Bu ürünleri ne dış ne de iç piyasaya veremeyiz." DHA .