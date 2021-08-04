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'Antalya'da 14 noktadaki yangın kontrol altına alındı'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına, Antalya'da 19 noktadaki yangının, 14 noktasını kontrol altına aldıklarını açıkladı.

1 Gün Önce
2021-08-04 09:21:30
'Antalya'da 14 noktadaki yangın kontrol altına alındı'

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Toplantının bitmesiyle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Antalya'da 19 noktada başlayan yangınların 14 noktasının kontrol altına alındığını aktardı.

"14 NOKTA KONTROL ALTINDA"

Yangınlarla mücadelenin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı. Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. dedi.

"6 BİN PERSONEL SAHADA"

8 uçak ve 30 helikopterin sahada olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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