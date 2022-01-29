DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yolcu360 çalışanlarıyla ortak oldu
Türk Telekom ile BH arasında 'VIP teknik servis' iş birliği
Kırımlı siyasetçi Çubarov: ‘Suya yaslanma, Rus’a inanma’
Kongo'da isyancılar pangolini rehin alıp fidye istedi
Katarlıların tutkulu şahin geleneği
‘Stokta yok’ diyen siteler hakkında şikayetler arttı; ne yapmalı?
Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü
Doktor, evinde ölü bulundu
Tayland'da petrol sızıntısı! OHAL ilan edildi
Sağlık sigortası sistemi nasıl işliyor? Dünyada sağlık sisteminin röntgeni
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maç sonuçları
Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef maç sonucu
ABD’nin en yetkili generalinden Ukrayna uyarısı
Van'da yol ortasında 2 ceset bulundu
İstanbul Havalimanı yine zirvede

TIMETURK / GÜNDEM / Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

Malatya'da Bayram Yılmaz (58), eşiyle tartıştığı sırada eve gelen oğlu Musap Yılmaz (19) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Oğul Yılmaz, polis ekiplerince gözaltına aldı.

1 Saat Önce
2022-01-29 21:02:32
Annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Yılmaz, eşi ile tartışmaya başladı. Dışarıda bulunduğu sırada bağrışma seslerini duyan Yılmaz çiftinin oğlu Musap Yılmaz, eve girerek tartışmaya dahil oldu. Öfkelenen Musap Yılmaz, henüz nerden aldığı belirlenemeyen önceden eve getirdiği av tüfeği ile babasına ateş açtı.

61f56911165574076c1f1b61

Baba Yılmaz, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Babasını öldüren Musap Yılmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürüldü. Bayram Yılmaz ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş