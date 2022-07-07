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Annesinin boğazını keserek öldürdü

İstanbul Fatih'te bipolar hastası kadın Ü.A.D. (55) annesi N.Ö.'nün (81) boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürdü.

13 Saat Önce
2022-07-07 00:43:12
Annesinin boğazını keserek öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında, Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre anne kız evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ü.A.D. annesinin boğazını ekmek bıçağıyla kesti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede annenin başının tamamen vücudun ayrıldığı tespit edildi. İlk incelemelere göre Ü.A.D.'nin bipolar hastası olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirlendi.

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Gözaltına alınan Ü.A.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Anne N.Ö.'nün cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA .

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