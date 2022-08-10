Anne-baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta, evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar veren B.Ö. (22), yanına gelen anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., evlerinin çatısında maket bıçağı ile bileklerini keserek kendine zarar vermeye başladı. B.Ö., çatıya çıkan baba M.Ö., anne H.Ö. ile ağabeyi F.Ö. ve 10 yaşındaki kardeşi T.Ö.'ye yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Anne, baba ve 2 kardeşini tabancayla vuran B.Ö., daha sonra aynı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan baba da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

KOMŞULAR HEPSİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULMUŞ

Kahramanmaraş'ta Özyürek ailesinin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlı manzarayla karşılaştı. Burak Özyürek, polis memuru babası Mehmet Özyürek, annesi Hacer Özyürek ve infaz koruma memuru ağabeyi Furkan Özyürek'i çatıda, Talha Özyürek'i de merdivenlerde kanlar içinde yatarken bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri incelemesinde Hacer Özyürek ile Furkan Özyürek, Burak Özyürek ve Talha Özyürek'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Özyürek ise götürüldüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı duyup eve gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

DHA .