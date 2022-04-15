Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?

Anlık Takip Sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verdi. Peki ama Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verdi. Peki ama Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar...

Anlık Takip Sistemi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Toplantıda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon üzerine etkileri ele alındı.

Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler değerlendirilirken, tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler görüşüldü. Bunun yanı sıra, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırıldı.

Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır?

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Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?

Anlık Takip Sisteminin çalışma prensibi konusunda bir bilgi verilmedi. Sistem kurulduktan sonra bilgileri haberin içerisinden öğrenebilirrsinzi. .