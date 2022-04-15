DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu
Noterler hafta sonları açık mı?
Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında?
Netflix dizisi Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?
Moody's'ten Ruble/Dolar açıklaması
İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?
14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
EGM'den 'maaş promosyon' açıklaması
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye Ramazan yardımı
Mahkum Cemre öldü mü, diziden neden ayrıldı? Seray Kaya kimdir?
Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?
Bebek için fitre verilir mi? Bebeğe ve çocuklar için fitre gerekir mi? Fitre akrabaya, amca, dayı, hala ve teyzeye verilir mi?
Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor
Motorine zam geldi mi? Motorine zam gelecek mi?

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?

Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?

Anlık Takip Sistemi nedir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verdi. Peki ama Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar...

52 Dakika Önce
2022-04-15 17:40:01
Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verdi. Peki ama Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar...

Anlık Takip Sistemi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Toplantıda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon üzerine etkileri ele alındı.

Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler değerlendirilirken, tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler görüşüldü. Bunun yanı sıra, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırıldı.

Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır?

Henüz sistem konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklamanın ardından güncel bilgileri haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?

Anlık Takip Sisteminin çalışma prensibi konusunda bir bilgi verilmedi. Sistem kurulduktan sonra bilgileri haberin içerisinden öğrenebilirrsinzi. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş