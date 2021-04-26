Anlaşma sağlandı! Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek

Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için yapılan anlaşma, Rusya tarafından resmen açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta yüzde 92 oranına sahip Rus aşısının çok yakında devreye gireceğini ifade edilmişti.