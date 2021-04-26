Anlaşma sağlandı! Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecek
Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için yapılan anlaşma, Rusya tarafından resmen açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta yüzde 92 oranına sahip Rus aşısının çok yakında devreye gireceğini ifade edilmişti.
Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V'nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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