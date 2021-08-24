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TIMETURK / GÜNDEM / 'Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarpar'

'Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarpar'

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarparlar” görüşünü savundu.

3 Saat Önce
2021-08-24 09:26:03
'Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarpar'

Mehmet Barlas'ın “Demokraside kararı anketler değil, seçim verir" başlıklı makalesi şöyle:

Çoğulcu demokraside nihai çözüm, genel seçimdir. Aksak ve eksik yanları olsa da Türk demokrasisi seçim kararını asla görmezden gelmemiştir.

Gerçi seçim kazananları idam da ettik ama o seçimlerin kazananları da onlardı.

Günümüzde 18 yıldır girdiği her seçimi kazanan AK Parti lideri Tayyip Erdoğan, son seçim zaferini Cumhurbaşkanlığı'yla da taçlandırmıştır.

Şimdi 2023'te yapılacağı varsayılan seçime doğru ilerlerken anormal davranışlara tanık oluyoruz.

Bu davranışların başında da güvenilirlikleri tartışılan anketlere sanki seçim sonucuymuş gibi önem verilmesi geliyor.

Bu anketlerden bazılarında, kendi yakın çevrelerinde bile var olmayan isimlerin yıldız gibi parlatıldığını görüyoruz.

Halk kitleleri karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen sevgi ve ilgi sanki devrede değilmiş gibi davranılıyor.

SEÇİM GERÇEĞİ

Bence doğru olan, anketlere bakarak değil ülkenin yönetilmesine bakarak gelecek seçimin tahminini yapmaktır.

İsteyen istediği ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da Ahmet Davutoğlu'nu favori göstersin.

Hatta Ali Babacan'ı bir anket ile Tayyip Erdoğan'ın yerine geçirsin.

Aklı başında ve demokrasiyi özümsemiş kitleler, nihai kararı 2023'ün sonuçlarına bakarak anlayacaklardır.

Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarparlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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