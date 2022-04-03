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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara-Zonguldak yolu trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak yolu trafiğe kapatıldı

Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

1 Saat Önce
2022-04-03 00:48:39
Ankara-Zonguldak yolu trafiğe kapatıldı

Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkiinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

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Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor. AA .

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