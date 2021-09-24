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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Valilik, Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda, sözleşmeli olarak görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında açıklamada bulundu

2 Saat Önce
2021-09-24 20:13:07
Ankara Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği'nin açıklaması şöyle;

"Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir."

Ne olmuştu?

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda, sözleşmeli olarak görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği iddia edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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