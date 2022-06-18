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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara Valiliği'nden sağanak yağış sonrası sel uyarısı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış sonrası sel uyarısı

Ankara Valiliği'nce yapılan sağanak uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

19 Dakika Önce
2022-06-18 07:35:36
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış sonrası sel uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik Uyarı! Bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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