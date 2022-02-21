Ankara Üniversitesi’nden 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' programı

​Ankara Üniversitesinin 'Toplumsal Cı̇nsiyet Eşitliği Sertifika Programı' tepkilere neden oldu.

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) iş birliği çerçevesinde 12 Mart - 11 Haziran 2022 tarihlerinde toplamda 72 saatten oluşan ve 1200 TL ücretli "Toplumsal Cı̇nsiyet Eşitliği Sertifika Programı" çevrimiçi canlı sanal sınıf ortamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TÜRKİYE AİLE MECLİSİ'NDEN TEPKİ

Türkiye Aile Meclisi yaptığı yazılı açıklamayla Ankara Üniversitesinin düzenleyeceği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" programına tepki gösterdi.

Açıklamada, daha önce de Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası EBRD ve KOÇ grubu sponsorluğunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından tüm belediyelerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” komisyonları ve ilgili birimler oluşturulması çağrısının yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ankara Üniversitesinin düzenleyeceği son programa ilişkin paylaşılan yazının Cumhurbaşkanlığından Bakanlıklara, Belediyelerden diğer kamu kuruluşlarına kadar bütün resmi kurumları kapsadığı ifade edildi.

Toplumsal cinsiyetin, biyolojik cinsiyete karşı, LGBT/IQP+'ı da içine alan ve bu çevreleri "dezavantajlı kırılgan topluluk" kabul eden ve pozitif ayırımcılık yapılmasını öngören bir anlayışın ürünü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Anne-baba, dede-nine, amca-hala, dayı-teyze gibi ailenin fertlerinin cinsiyet ayrılığını ifade eden isim ve sıfatlarla anılmasına karşı, bu kişileri din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız birer 'birey' olarak tanımlıyor." denildi.

Açıklamada, bu kapsamda daha önce kimlik kartı ve pasaportlarda cinsiyet hanesine 'Gender' olarak tanımlanmaya başladığı ve artık bu anlamda 'TransHumanizm' anlayışı çerçevesinde 'Genom' olarak tanımlandığı ifade edildi.

İlahi dinlerin, insanları kadın ve erkek olarak tanımladığına ve buna müdahelenin, fıtrata karşı Şeytani bir müdahele olarak kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bir yandan cinsiyetin değişkenliği ve akışkanlığı kabul edilirken, öte yandan biyolojik cinsiyet esasına dayalı kadınlara yönelik pozitif ayırımcılığın ironik bir hal aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Biz, 'bu iş bitti artık! Cumhurbaşkanlığı Aile Gençlik davasına sahip çıkılıyor, sapkınlıkla mücadele ediliyor' derken, İlahiyattan Diyanete, oradan Şehid Ailelerine varana kadar Toplumsal Cinsiyet maskeli sapkınlık eğitimi verilmesi için bir devlet üniversitesi tarafından çağrı yapılmasını anlamak mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu çağrının geri çekilmesini, merkezi hükümet, yerel yönetimler, bağlı ve özerk kuruluşlardaki benzer yapıların tasfiye edilmesi ve bu yöndeki bütün faaliyetlerin durdurulmasını ve yurtdışı siyonist feminist terörist fonlardan beslenerek Türkiye'de terör ve casusluk faaliyetleri de yapan bu tür kuruluşların kapatılmasını mal varlıklarının hazineye aktarılmasını sapkınlığın terör kapsamına alınmasını talep ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İLKHA .