'Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılmasın' çağrısı

Ankara Onkoloji Hastanesinin yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti verdiğini belirten grup, hastanenin kapatılmaması için çağrıda bulundu

Ankara Onkoloji Hastanesi'nin ana giriş kapısı önünde toplanan Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu üyeleri ile İYİ Parti heyetinden oluşan grup, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, 500 yatağa ulaşan 12 ana bilim dalı ve 4 yan dalda uzmanlık eğitimi veren hastanenin Türkiye'de eğitim ve araştırma vasfına sahip tek onkoloji hastanesi olduğunu söyledi.

Hastanenin yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti verdiğini belirten Yılmaz, ülkenin her yerinden gelen kanser hastalarının burada tedavi edildiğini anlattı.

Yılmaz, hastanenin kapatılmak istenmesinin sebebinin şehir hastanelerinin yüklenicilerine hasta sayısı garantisi verilmesi olduğunu öne sürerek, "İktidar, vatandaşlarımızı rant uğruna müşteri sayarak, hastanelerimizi bir bir kapatmakta." dedi.

Yılmaz, "Şu ana kadar ülke genelinde açılan 13 hastane için 30 hastane ya kapatıldı ya işlevsizleştirildi ya da yıkıldı. Kapanan hastanelerin etrafındaki esnaf zarara uğradı. Çoğu iflas etti. Kent dokusu bozuldu, trafik içinden çıkılmaz hale geldi." şeklinde konuştu. .