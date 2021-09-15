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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak su baskınına yol açtı.

1 Saat Önce
2021-09-15 19:48:07
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 13.00 sıralarında başlayan ve yarım saat süreyle etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Gölbaşı-Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında da trafik su baskını sebebiyle durma noktasına geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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