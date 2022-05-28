Ankara kulislerinden ‘erken seçim’ iddiası!

Ankara kulislerinde erken seçim tartışması devam ediyor. Seçimin erkene alınarak 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Erken seçim hem Ankara kulislerinde hem de halk arasında konuşulmaya devam ediliyor. Kulislerde, erken seçimin 6 Kasım tarihinde olacağına yönelik iddialar geliyor.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, seçimin erkene alınarak 6 Kasım Pazar günü yapılacağı konuşuluyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İktidar kendi çıkarı olacağını gördüğü an, erken seçime karar verebilir. Biz erken seçim ihtimalini göz ardı etmiyoruz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “İktidar giderek ağırlaşan şartlar altında Haziran 2023 seçiminde 200 milletvekilinin altına düşme ihtimali görürse, bunu engellemek için seçimi erkene alır. TBMM'nin 401 sandalyesi AKP-MHP dışında oluşması demek, Yüce Divan kapısının da açılması demektir. Bunu göze alamazlar, şartlar daha da ağırlaşmadan tarihi öne çekebilirler” tespiti yaptı.

Yeni sisteme göre erken seçime gitmek için Cumhurbaşkanının kararı veya Meclis'te 360 oy gerekiyor.

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