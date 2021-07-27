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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara-Kiev hattında yeni anlaşma

Ankara-Kiev hattında yeni anlaşma

Kiev ile Ankara’nın Ukrayna ordusu için iki adet Ada sınıfı korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzaladığı belirtildi.

3 Saat Önce
2021-07-27 15:05:47
Ankara-Kiev hattında yeni anlaşma

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Ukrayna ve Türkiye, Ada sınıfı iki korvet için anlaşma imzaladı.

Kiev ile Ankara'nın Ukrayna ordusu için iki adet Ada sınıfı korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzaladığı belirtildi.

Sputnik'in Ukrayna ordusu ile ilgili haberler yapan Ukrainskiy Militarniy Portal sitesinden aktardığına göre, Türkiye ile Ada sınıfı iki korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzalandı. Kiev, projenin finanse edilmesi için bu yıl 3.8 milyar grivna (140.7 milyon dolar) bütçe ayırdı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Gaman'ın Dom televizyonuna yaptığı açıklamaya göre çerçeve anlaşmanın imzalanmasından sonra taraflar inşaat çalışmalarına başlamak için ön hazırlığa geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 4 Temmuz'da ilk korvetin gövdesinin Türkiye'de inşa edileceğini ileri sürmüştü. Zelenskiy'e göre gemi 2023 sonunda tamamlanacak.

Ukrayna Savunma Bakanlığı 14 Aralık 2020'de Türkiye ile Ukrayna ordusu için korvet ve saldırı İHA'ları üretilmesi için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Kiev 2019 yılında da Türkiye'den Bayraktar İHA'larını alıp test etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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