DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Belgesel: Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor
Tunus'ta hükümeti kurma görevi Necla Buden Ramazan'da
Trafik kazasında kusurlu taraf tazminat alabilir
Kuşak Yol Projesi’nde devasa gizli borç
Almanya'da belediyeden başörtülü kadına özür
Rusya YouTube'u kapatmakla tehdit etti
46.5 milyar Won ne kadar yapar? 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 46.5 milyar Won kaç dolar? 1 won kaç TL?
Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı
Honda'nın Gebze'deki fabrikası kapandı
Yazar Furkan Bayraktar: 3. kitabı Karanlığımın aydınlığı raflarda satışta
Kırık saç uçları onarılabilir!
Erdoğan: Suriye'deki barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
WP: Trump, Putin'e 'sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' dedi
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında hapis cezası

TIMETURK / GÜNDEM / Ankara-İstanbul Hızlı Tren açıklaması

Ankara-İstanbul Hızlı Tren açıklaması

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu

1 Saat Önce
2021-09-29 13:12:58
Ankara-İstanbul Hızlı Tren açıklaması

Karaismailoğlu, "Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN