Ankara-İstanbul Hızlı Tren açıklaması
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu
2021-09-29 13:12:58
Karaismailoğlu, "Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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