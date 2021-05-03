DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Deniz salyası' giderek yayılıyor: Bandırma Körfezi'ni de kapladı
Süleyman Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri paylaştı
Amerika'da ölenlerin sayısı 577 bini geçti
İnstagram'da aurora nasıl yapılır? Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır?
Bakan Çavuşoğlu, Dibeybe ile Libya’yı görüştü
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti
Fahrettin Koca: Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı bu ay gerçekleşecek
Devlet Bahçeli: 3 Mayıs’ı istismar ediyorlar
Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarını protesto eden göstericilere polis şiddeti
Altun'dan, Demirtaş'ın ifadelerine ilişkin açıklama
Malezya İslam Partisi: Biden'ın 1915 açıklamaları tarihi hilekarlık
Ankara'dan Libya'ya çıkarma
Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu
Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak
Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Ankara'dan Libya'ya çıkarma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan resmi ziyaret amacıyla Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 15:54:26
Ankara'dan Libya'ya çıkarma

Bugün gözler Türkiye'den Libya'ya yapılan ziyaretlere çevrildi.

Türkiye'nin güçlü desteğiyle yeni bir siyasi sürece adım atan Libya ile yakın temas devam ediyor.

akarson

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan beraberindeki heyet ile resmi ziyaret amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Akar, buradaki ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ile Libya'nın başkenti Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, “Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek ve ortaklığımızı geliştirmek üzere Trablus'tayız" dedi.

gorusme_1

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ziyarete ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız” ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan