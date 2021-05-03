Ankara'dan Libya'ya çıkarma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan resmi ziyaret amacıyla Libya’nın başkenti Trablus’a geldi.

Bugün gözler Türkiye'den Libya'ya yapılan ziyaretlere çevrildi.

Türkiye'nin güçlü desteğiyle yeni bir siyasi sürece adım atan Libya ile yakın temas devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan beraberindeki heyet ile resmi ziyaret amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerini tamamladı.

Akar, buradaki ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ile Libya'nın başkenti Trablus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, “Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek ve ortaklığımızı geliştirmek üzere Trablus'tayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ziyarete ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, “Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız” ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.