DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulan 2 kişi öldü
WhatsApp yakında milyonlarca telefonda çalışmayı durduracak
Florida en ölümcül salgın dalgasına maruz kaldı
Pakistan'da patlama: 3 ölü, 20 yaralı
Emine Erdoğan'dan kitap paylaşımı
Akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi
Karadağ'da 'taht töreni' protestosu
Ankara'dan Kırım'daki gözaltılara tepki
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu
A Milli Takım, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden masaya oturdu
TVF Başkanı Üstündağ'dan Erdoğan'a teşekkür
Reisi: Baskı altında müzakereyi kabul etmeyececeğiz
Moderna'nın 1,6 milyon dozdan fazla aşısı Japonya'da toplatılacak
Esed rejimi, Dera'da kuşattığı mahalleye yoğun saldırı başlattı

TIMETURK / GÜNDEM / Ankara'dan Kırım'daki gözaltılara tepki

Ankara'dan Kırım'daki gözaltılara tepki

Ankara, Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal gözaltına alınmasını tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, 'Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan 4 Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz' sözleri kullanıldı.

2 Saat Önce
2021-09-05 07:02:54
Ankara'dan Kırım'daki gözaltılara tepki

Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamasında, Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülen Celal'den henüz haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan 4 Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" sözleri kullanıldı.

narimancelalkapakresmi1

Bu arada Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna vatandaşlarına yapılan kitle baskısının Kırım Platformu'na karşı intikam amaçlı olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş