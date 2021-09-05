Ankara'dan Kırım'daki gözaltılara tepki

Ankara, Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal gözaltına alınmasını tepki gösterdi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, 'Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan 4 Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz' sözleri kullanıldı.

Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in açıklamasında, Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülen Celal'den henüz haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan 4 Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" sözleri kullanıldı.

Bu arada Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna vatandaşlarına yapılan kitle baskısının Kırım Platformu'na karşı intikam amaçlı olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.