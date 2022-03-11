Ankara'da toplu taşımaya zam

ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltildi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanacak.