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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara'da okullar tatil mi son dakika? Yarın okullar tatil mi Ankara Valiliği açıklaması

Ankara'da okullar tatil mi son dakika? Yarın okullar tatil mi Ankara Valiliği açıklaması

Ankara kar tatili haberleri araştırılıyor. Kar yağışının etkisi yurt genelinde sürüyor ve öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Peki ama Ankara'da okullar tatil mi? Yarın hangi ilçelerde okullar tatil olacak? Ankara Valiliği kar açıklamasında bulundu mu? İşte son dakika Ankara kar tatili detayları...

1 Saat Önce
2022-01-13 19:02:48
Ankara'da okullar tatil mi son dakika? Yarın okullar tatil mi Ankara Valiliği açıklaması

Ankara kar tatili haberleri araştırılıyor. Kar yağışının etkisi yurt genelinde sürüyor ve öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği araştırılıyor. Peki ama Ankara'da okullar tatil mi? Yarın hangi ilçelerde okullar tatil olacak? Ankara Valiliği kar açıklamasında bulundu mu? İşte son dakika Ankara kar tatili detayları...

Ankara'da okullar tatil mi son dakika?

Yurt genelinde yaşanan kar yağışları ve fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Ankara'da da şiddetli hava şartları ve soğuk yüzünden de okulların tatil edilmesi bekleniyor. Fakat Ankara Valiliği konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Açıklamaların ardından detaylarrı intrenet sitemizden öğrenebilirsiniiz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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