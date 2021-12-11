DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü
Erdoğan: Sosyal medya küresel bir güvenlik sorunu
Tüm dünyayı heycanlandıracak çalışma: Bilim insanları yaşlanmayı tersine çevirdi
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sedat Peker hakkında yeni bilgi
Bitrota'nın ortağından dolandırıcılık iddialarına yanıt
2022 işsizlik maaşı ne kadar? 2022 en yüksek (tavan) işsizlik maaşı kaç TL oldu?
İstanbul'da ekmeğe yine 'gizli' zam
Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu!
2022 işsizlik maaşı | 2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı zammı
Çoğumuzun reddettiği gizli tehlike!
Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı şifresiz canlı olarak nasıl izlenir?
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!
''Dolar düşünce de etiketlere yansıtacak mısınız?''
Savaşlarda mühimmat olarak kullanılan “Roket Kediler”

TIMETURK / GÜNDEM / Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-12-11 10:27:21
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16. kilometresi İmrendi mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Eskişehir'den Kahramankazan'a cenaze için gelen ve içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, içinde işe giden 4 kişinin bulunduğu diğer bir otomobil ile çarpıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş