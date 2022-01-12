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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara'da bir otomobil içindeki çocukla çalındı

Ankara'da bir otomobil içindeki çocukla çalındı

Ankara'da bir oto hırsızı, çalışır şekilde bırakılan otomobili, içinde oturan 8 yaşındaki çocukla birlikte çaldı.

22 Dakika Önce
2022-01-12 21:33:21
Ankara'da bir otomobil içindeki çocukla çalındı

Alınan bilgiye göre, Ezgi Kuru, 8 ve 3 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte sabah saatlerinde Yenimahalle'de bulunan kreşe doğru yola çıktı.

Kreşin önüne geldiklerinde anne Kuru, otomobilin arka koltuğunda oturan 8 yaşındaki oğlunu araçta bırakarak, küçük çocuğunu kreşe götürdü.

Kısa süre sonra dışarı çıkan anne, otomobilinin içinde bekleyen oğlu ile birlikte çalındığını fark etti. Panikleyen anneye kreşe çocuklarını bırakmaya gelen diğer veliler yardım ederek, durumu polise bildirdi.

Hırsız ise olaydan kısa süre sonra fark ettiği çocuğu bir sürücü kursunun önüne bırakarak araçla kaçmaya devam etti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kimse çocuğunu arabanın içinde yalnız bırakmasın"

Baba Naci Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hırsıza seyir halindeyken "Sen kimsin? Bizim arabamızı neden kullanıyorsun?" diye sorduğunu ve bunun üzerine hırsızın çocuğu fark ederek yol kenarında bıraktığını anlattı.

Hırsızın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akıncı, "Kimse çocuğunu arabanın içinde yalnız bırakmasın özellikle anahtarı kontakta ve çalışır vaziyette bırakmasın" dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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