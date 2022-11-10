Ankara'da bir evde 5 Afganın cesedi bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu.
2022-11-10 20:55:13
Afganlıların bıçaklanarak öldürüldüğü bildirilirken, cinayetin bir kaç gün önce işlendiği tespit edildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
NTV, DHA .
YORUMLAR (0)