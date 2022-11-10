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Ankara'da bir evde 5 Afganın cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu.

1 Saat Önce
2022-11-10 20:55:13
Ankara'da bir evde 5 Afganın cesedi bulundu

Afganlıların bıçaklanarak öldürüldüğü bildirilirken, cinayetin bir kaç gün önce işlendiği tespit edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

NTV, DHA .

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