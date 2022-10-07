Ankara'da Aydıncık Cemevi törenle açıldı

Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi, düzenlenen törenle açıldı.

Aydıncık Mahallesi'ndeki törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Aydıncık Cemevi Derneği Başkanı Elvan Bakır'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şahin, açılışta, cemevi için yaklaşık 3,5 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.

Cemevinin güzel insanları yetiştirmeye vesile olacağını belirten Şahin, "İnşallah burada, cemlerde sizlerin bir araya gelmesiyle bir bereket hasıl olur." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kullanılamaz durumdaki cemevini yeniden inşa etmede yardımcı olan herkese teşekkür etti.

Belediye meclisinde alınan kararla Aydıncık Mahallesi'nin kırsal mahalle statüsü kazandığını bildiren Balcı, "Aldığımız kararı Büyükşehir Belediyesi meclisine göndereceğiz. Mahallemize hayırlı olsun. Burada açtığımız cemevi güzel işlere vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Aydıncık Cemevi Derneği Başkanı Elvan Bakır ise cemevinin açılışında emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür etti. AA .